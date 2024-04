Giudice sportivo, multa di 1500 euro alla Roma. Ndicka squalificato per il derby

Al termine della trentesima giornata di Serie A, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo. La Roma ha ricevuto un'ammenda di 1500 euro a causa del lancio di fumogeni dal settore ospiti del Via del Mare di Lecce al 14' del secondo tempo. C'è la squalifica di EvanNdicka - che salterà quindi il derby di sabato - ammonito al 10' del primo tempo. Ammonizione per Bryan Cristante che però non sarà né squalificato né diffidato e sarà a disposizione di mister De Rossi per il match contro la Lazio.