Giudice Sportivo, Mancini squalificato: salta Roma-Crotone

Il difensore giallorosso, da diffidato, è stato ammonito contro la Sampdoria

Mancini non ci sarà per la sfida contro il Crotone, valida per la 35^ giornata di Serie A. Il difensore giallorosso è stato infatti ammonito contro la Sampdoria e, diffidato, è stato quindi squalificato. Lo conferma il Giudice Sportivo. Oltre al numero 23, ci sono altri 8 calciatori che salteranno la prossima gara di campionato: Gollini (Atalanta), Igor (Fiorentina), Fares (Lazio), Castillejo (Milan), Hernani (Parma), Marlon (Sassuolo), Nzola (Spezia), Tameze (Verona).