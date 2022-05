Giudice Sportivo: Mancini squalificato e 4mila euro di multa alla Roma

Ufficiale il consueto bollettino con i giocatori che salteranno la prossima giornata: c'è anche una multa ai giallorossi per lancio di un petardo

Dopo la 36esima giornata di Serie A è arrivato il consueto bollettino del Giudice Sportivo. Come anticipato, è arrivata la squalifica per somma di ammonizioni e "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" a Gianluca Mancini dopo il cartellino giallo rimediato nella partita di ieri contro la Fiorentina. Inoltre la Roma è stata sanzionata "per avere i suoi sostenitori al 30esimo del primo tempo lanciato nel recinto di giuoco un petardo che causava un temporaneo stordimento ad un fotografo". La società, come riporta il comunicato ufficiale della Lega Serie A, ha ricevuto 4mila euro di multa.