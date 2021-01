Giudice Sportivo, Mancini e Villar entrano in diffida

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha comunicato le decisioni riguardo l’ultima giornata del campionato di Serie A. Per quanto riguarda la Roma, Gianluca Mancini e Gonzalo Villar sono entrati in diffida e sono adesso a un cartellino giallo dalla squalifica, come Cristante. Saranno regolarmente arruolabili per il derby di venerdì prossimo.

Questi invece i giocatori squalificati: Pedro Obiang (Sassuolo), Hernani (Parma), Rafael Leao (Milan), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Jakub Jankto (Sampdoria), Arkadiusz Reca (Crotone) e Tomas Rincon (Torino).