Giudice Sportivo, Mancini e Pellegrini in diffida. Primo giallo per Diawara

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni in merito all’ultima giornata di Serie A. Dopo le due ammonizioni per Pellegrini e Mancini, rispettivamente per proteste e per un fallo di gioco, entrambi i giocatori giallorossi sono entrati in diffida, con il rischio così di saltare la sfida con la Spal in programma dopo quella con l’inter. Prima ammonizione stagionale invece per Amadou Diawara, che si è guadagnato al Bentagodi la prima sanzione disciplinare con la maglia romanista. Nessun provvedimento invece per i supporter della Roma, nonostante l’intromissione e l’utilizzo esclusivo nel proprio settore di materiale pirotecnico.