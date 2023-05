Giudice Sportivo, l’assistente tecnico Cerra squalificato per un turno

Il Giudice Sportivo ha diramato le decisioni riguardo alla 17ª giornata di ritorno appena conclusa. Squalificato per una giornata effettiva di gara l'assistente tecnico della Roma Giovanni Cerra "per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale". Riguardo ai calciatori in campo, va segnalato il terzo cartellino giallo in campionato per Nicola Zalewski.