Giudice Sportivo, Kumbulla entra in diffida. Altra ammonizione per Mancini

La Lega ha comunicato le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo in merito all’ultimo turno di Serie A appena trascorso. Con il giallo rimediato nella sfida contro la Juventus entrerà in diffida Kumbulla, che dovrà stare attento nella sfida contro l’Udinese vista la situazione disciplinare giallorossa. Oltre all’albanese rimangono in diffida anche Villar, Ibanez e Cristante, mentre contro la Juventus Gianluca Mancini ha incassato la sesta sanzione stagionale. Per i bianconeri due giornate di squalifica per Roberto Baronio, allontanato dalla panchina della Vecchia Signora durante la gara per aver rivolto al direttore di gara Orsato alcune frasi ingiuriose