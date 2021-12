Giudice Sportivo: Ibanez in diffida con la Samp, multa di 10 mila euro alla Roma

Le decisioni del Giudice Sportivo per il match tra Atalanta e Roma

Il Giudice Sportivo di serie A ha reso note le decisioni riguardanti i match di venerdì e sabato della 18esima giornata. Ibanez riceve il quarto cartellino giallo stagionale ed entra così in diffida, mentre per Zaniolo e Mancini l'ammonizione di Bergamo è la sesta in stagione. Pesante ammenda di 10 mila euro alla Roma "Per avere lanciato un fumogeno, tre bengala e alcuni oggetti nel settore occupato dalla tifoseria avversaria" del Gewiss Stadium. Dovranno pagare anche 2000 euro i tifosi dell'Atalanta per aver lanciato della frutta dagli spalti.