Giudice Sportivo, Fazio squalificato contro il Napoli. Un turno anche ad Ancelotti

La Roma vince a Udine ma deve fare i conti con il Giudice Sportivo. Confermata la giornata di squalifica a Fazio dopo il rosso diretto sventolato da Irrati. Seconda sanzione e ammenda di 1.500, invece, per Edin Dzeko. Un turno di squalifica anche per Carlo Ancelotti, che dunque non sarà in panchina contro la Roma. L’allenatore emiliano è stato allontanato dal campo durante la sfida con l’Atalanta dopo essersi scagliato contro l’arbitro Giacomelli per il mancato fallo di Kjear su Llorente.