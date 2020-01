Giudice Sportivo, Dzeko in diffida. Ammenda di tremila euro alla società

Ecco il verdetto del Giudice Sportivo al termine della 21esima giornata di Serie A. La Lega ha deciso per una ammenda da 3.000 euro alla Roma per il lancio di un petardo e un bengala nel recinto di gioco da parte dei sostenitori giallorossi. Nessun provvedimento sanzionatorio però per l’introduzione e l’utilizzo di materiale pirotecnico nel settore romanista. Con l’ammonizione nel derby sarà diffida per Edin Dzeko, mentre contro la Lazio Kolarov ha rimediato il sesto giallo stagionale in Serie A. Nel Sassuolo un turno di squalifica per Federico Peluso, espulso nel match pareggiato dai neroverdi contro la Sampdoria.