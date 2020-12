Giudice Sportivo, due turni a Morata. Terza sanzione per Cristante, seconda a Ibanez

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha diramato le decisioni riguardanti la nono giornata di Serie A. Nessuna squalifica per la Roma, ma ci sono da registrare la seconda sanzione per Ibanez (dal suo fallo è nato il gol di Insigne) e la terza per Cristante. Tegola per la Juventus, che perderà per due turni Alvaro Morata, espulso al termine della sfida col Benevento per aver “rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa”. Squalificati per una giornata Arslan dell’Udinese e Schiattarella del Benevento.