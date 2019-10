Giudice Sportivo, due giornate di squalifica per Fonseca

In casa Roma c’era attesa per le decisioni del Giudice Sportivo in seguito ai disordini in campo dopo il fischio finale del match contro il Cagliari, che hanno portato alle espulsioni di Fonseca e Nuno Romano, oltre alle dichiarazioni di Petrachi e Pallotta nel post-gara. Oggi è arrivato il comunicato sul sito ufficiale della Lega Serie: squalifica per due giornate effettive di gara e ammenda di 10 mila euro per Fonseca. Inoltre, ammenda di 15 mila euro all’AS Roma a titolo di respondabilità oggettiva per aver consentito l’ingresso nel recinto di gioco di un preparatore atletico (Nuno Romano) che non risulta tesserato e che applaudiva in maniera continuativa il Direttore di gara, a cui si era avvicinato con atteggiamento aggressivo.