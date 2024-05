Giudice Sportivo, due giornate di squalifica a Paredes e una per Lukaku

La Lega Serie A tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato le decisioni prese dal Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di campionato. Da segnalare in casa Roma la squalifica per due giornate a Leandro Paredes più un ammenda di 5000€, la motivazione: "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Quindicesima sanzione); per avere inoltre, al 27° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa, reiterando e aggravando il proprio atteggiamento dopo il provvedimento di espulsione)", con questa decisione il centrocampista salterà anche la prima giornata del prossimo campionato. Invece Romelu Lukaku salterà l'ultima giornata di campionato in quanto domenica ha ricevuto la quinta sanzione disciplinare. Il club inolte è stato multato per una cifra pari a 2milaeuro "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco"