Giudice sportivo, Diawara e Dzeko restano in diffida. Terza ammonizione per Peres

La Roma batte 3-0 il Brescia e tiene in quinto posto in attesa della partita di stasera tra Napoli e Milan. I giallorossi riescono anche a non incappare in squalifiche in vista della gara di mercoledì sera contro l’Hellas Verona: ieri ammoniti sono Bruno Peres (terza sanzione) e Perotti (seconda). Si “salvano” i diffidati Diawara e Dzeko, che restano in allarme in vista anche della partita del prossimo weekend contro l’Inter. Diffidati anche Kluivert e Santon, che non hanno però giocato uno per scelta tecnica e l’altro perché non convocato causa infortunio.