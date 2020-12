Giudice Sportivo, Cristante entra in diffida

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’Aia Eugenio Tenneriello, ha comunicato le decisioni riguardo la 14esima giornata di campionato. Per la Roma entra in diffida Bryan Cristante, che al prossimo cartellino giallo verrà squalificato. Terza sanzione per Gianluca Mancini e seconda per Marash Kumbulla. La Sampdoria perde Keita Balde per il match con i giallorossi del 3 gennaio. L’ex Lazio è stato espulso e dovrà scontare una giornata di assenza.