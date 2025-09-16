Forzaroma.info
Giudice Sportivo, confermate le sanzioni per Wesley e Angelino dopo Roma-Torino

I due esterni giallorossi sono stati ammoniti nel match di domenica scorsa
Redazione

Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari legati alla terza giornata di campionato. Nelle decisioni di Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, pubblicate sul sito della Lega Serie A, sono state confermate e ratificate le sanzioni per Wesley e Angelino. Entrambi sono stati ammoniti nel match di domenica a pranzo contro il Torino.

