Giudice Sportivo, confermate le sanzioni per Wesley e Angelino dopo Roma-Torino

Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari legati alla terza giornata di campionato. Nelle decisioni di Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, pubblicate sul sito della Lega Serie A, sono state confermate e ratificate le sanzioni per Wesley e Angelino. Entrambi sono stati ammoniti nel match di domenica a pranzo contro il Torino.