Giudice Sportivo, confermata la squalifica di Mancini: salta il Cagliari

Archiviata la 25^ giornata nonostante le partite rinviate a causa del coronavirus, il Giudice Sportivo rende noti i provvedimenti disciplinari inerenti proprio l’ultimo weekend di Serie A. Confermata la giornata di squalifica per Mancini dopo l’ammonizione nella gara contro il Lecce. Salterà dunque la sfida di domenica contro il Cagliari. Per la società di Sticchi Damiani ammenda di 8 mila euro per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, lanciato dal settore di pertinenza un oggetto non identificato che colpiva uno steward senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.