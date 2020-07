Giudice Sportivo, confermata la giornata di squalifica a Perotti. Salta il Napoli

Roma-Udinese di ieri sera ha chiuso la 29^ giornata del campionato di Serie A e oggi è già tempo di verdetti da parte del Giudice Sportivo. Confermata la giornata di squalifica per Diego Perotti dopo il rosso rimediato al 29′ del primo tempo per un brutto fallo in ritardo su Becao. L’argentino salterà la sfida di domenica con il Napoli con Fonseca che ritroverà Pellegrini e Veretout dopo aver scontato il turno di stop rimediato nella gara precedente contro il Milan. Mkhitaryan, invece, entra in diffida.