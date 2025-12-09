Celik: "Posso fare il centrale o il quinto. L'importante per me è giocare bene"

La Lega Serie A, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha ufficializzato le decisioni del Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di campionato. Da segnalare in casa Roma la squalifica di una giornata per Zeki Celik, espulso contro il Cagliari a inizio secondo tempo "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete". Entra invece in diffida Mario Hermoso, che in Sardegna ha rimediato il quarto cartellino giallo del suo campionato. Stesso provvedimento anche per Michael Folorunsho per il quale, almeno per il momento, non sono stati presi provvedimenti dopo le offese shock contro la madre del centrale spagnolo.