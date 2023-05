Giudice Sportivo, Celik fuori un turno. Mourinho e Dybala entrano in diffida

La Lega Serie A, tramite un comunicato sul proprio sito ha ufficializzato le decisioni del Giudice Sportivo in merito all'utima giornata di campionato. Un turno di squalifica per Zeki Celik a seguito dell'espulsione per doppia amonizione nel match contro il Monza. Entrano invece in diffida Paulo Dybala e José Mourinho entrambi arrivati alla quarta sanzione. Da segnalare inoltre l'ottava ammonizione per Cristante e la terza per Pellegrini oltre ad una multa di 5000 euro alla società per "avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto".