Giudice Sportivo: Bruno Peres e Di Lorenzo saltano Roma-Napoli, ammenda per Pellegrini

Il Giudice Sportivo ha confermato la squalifica per Bruno Peres, che contro il Parma ha ricevuto il quinto cartellino giallo del suo campionato e dunque sarà costretto a saltare il match di domenica con il Napoli (fischio d’inizio alle ore 20.45). Out per la gara dell’Olimpico pure Di Lorenzo, diffidato in occasione della partita contro il Milan, nella quale è stato ammonito.

Inoltre, come riporta il comunicato pubblicato sul sito della Lega, Pellegrini ha ricevuto un’ammenda di 1.500 euro (oltre al giallo) per proteste nei confronti degli ufficiali di gara: una sanzione aggravata dallo status di capitano della squadra. Seconda ammonizione stagionale, infine, per Edin Dzeko.