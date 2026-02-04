Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Giudice Sportivo, anche Ndicka entra in diffida. Settimo giallo per Mancini

news as roma

Giudice Sportivo, anche Ndicka entra in diffida. Settimo giallo per Mancini

Giudice Sportivo, anche Ndicka entra in diffida. Settimo giallo per Mancini - immagine 1
Il difensore ivoriano, al pari di Wesley, alla prossima ammonizione sarà fermato per un turno. Terza sanzione per El Aynaoui, seconda per Pellegrini
Redazione

La Lega Serie A, tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato le decisioni del Giudice Sportivo dopo la ventitreesima giornata di campionato. In casa Roma da segnale il fatto che Evan Ndicka, ammonito al 7' della trasferta contro l'Udinese per un ingenuo fallo di mano, è entrato in diffida. Il difensore ivoriano, così come Wesley, al prossimo giallo saranno costretti a saltare una partita. Settima ammonizione per Mancini, terza per El Aynaoui e seconda per Pellegrini dopo la sconfitta al BluEnergy Stadium.

Leggi anche
La Roma ricorda Losi nell’anniversario della scomparsa: “Giacomo core nostro”
Roma-Cagliari, arbitra Marcenaro: nel 2024 le polemiche a Verona

© RIPRODUZIONE RISERVATA