Giudice Sportivo, anche Ndicka entra in diffida. Settimo giallo per Mancini

La Lega Serie A, tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato le decisioni del Giudice Sportivo dopo la ventitreesima giornata di campionato. In casa Roma da segnale il fatto che Evan Ndicka, ammonito al 7' della trasferta contro l'Udinese per un ingenuo fallo di mano, è entrato in diffida. Il difensore ivoriano, così come Wesley, al prossimo giallo saranno costretti a saltare una partita. Settima ammonizione per Mancini, terza per El Aynaoui e seconda per Pellegrini dopo la sconfitta al BluEnergy Stadium.