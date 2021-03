La Lega ha comunicato le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo in merito all’ultimo turno di Serie A appena trascorso. Settima ammonizione per Lorenzo Pellegrini, che ha ricevuto il provvedimento per proteste ed è stato multato anche di 1500€ con sanzione aggravata perché capitano della squadra. Giallo anche per il tecnico Paulo Fonseca – il primo – e per Fazio e Mkhtiaryan, entrambi alla seconda ammonizione stagionale.