Giudice sportivo, ammenda di 25000 euro alla Roma. Squalificato Allegri

Squalificati per una giornata Karsdorp e Mancini. Terza sanzione per Pellegrini

Le Lega Serie A ha comunicato tramite una nota ufficiale i provvedimenti riguardanti la 20a giornata. Squalificati per una giornata Karsdorp e Mancini. Terza sanzione con ammenda di 1500 euro per Pellegrini. Da registrare anche la settima sanzione per Zaniolo e la sesta per Abraham. Non ci sarà in panchina per la Juventus Allegri. L’allenatore toscano, è stato squalificato per aver indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti dell’arbitro. La Roma dovrà pagare un’ammenda di 25000 euro per lancio di petardi da parte dei tifosi e per i cori contro Zlatan Ibrahimovic.