Giudice Sportivo, ammenda di 10mila euro alla Roma per il lancio di fumogeni in campo

Il Giudice Sportivo ha diramato le decisioni riguardo alla 31ª giornata di campionato appena conclusa. Ammenda di 10mila euro alla Roma"per avere i suoi sostenitori lanciato oggetti di varia natura nel settore occupato dai tifosi avversari e per il lancio di due fumogeni nel recinto e nel terreno di gioco". Prima sanzione per Solbakken a seguito dell'ammonizione rimediata contro l'Atalanta. Seconda invece per quanto riguarda il team manager Valerio Cardini.