Giudice Sportivo, 1.500 euro di multa alla Roma per lancio di fumogeni

Dopo il match con il Lecce, arriva l'ammenda per il club giallorosso. Prima sanzione per Llorente. Seconda, invece, per Lukaku e Renato Sanches

Terminata l'undicesima giornata di campionato, sono arrivate puntali le decisioni da parte del Giudice Sportivo. La Roma è stata multata di 1.500 euro "per avere suoi sostenitori, al 5° del secondo tempo, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno". Nel match con il Lecce sono stati ammoniti Llorente, Lukaku e Renato Sanches. Per il centrale spagnolo è la prima sanzione della stagione, mentre per Big Rom e il centrocampista portoghese si tratta della seconda.

