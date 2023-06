Giovanili, Roma Under 14 Elite campione regionale: battuta la Lazio in finale

Successo anche in Under 14 per la Roma, i baby giallorossi sono Campioni Regionali. Grazie al 2-0 nel derby di finale contro la Lazio, la squadra di Andrea Conti si aggiudica il titolo per il secondo anno consecutivo. La partita è equilibrata, ma i gol di Strata all'inizio del secondo tempo e quello di Dal Bon sul finale, in contropiede, spostano le sorti del match dalla parte della Roma. Nella giornata odierna, anche la formazione Under 17 ha ottenuto un bellissimo successo qualificandosi alla semifinale scudetto del campionato giovanile.