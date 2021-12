Giordano: “Vice Immobile? Di corsa Mayoral. Mourinho ha sbagliato completamente”

L'ex bomber della Lazio, grande tifoso biancoceleste, consiglia lo spagnolo della Roma a Tare: "Mourinho ha sbagliato completamente la sua valutazione"

Borja Mayoral continua a far discutere la piazza romanista e non solo dopo la prestazione positiva con il CSKA Sofia, soprattutto in relazione ai pochissimi minuti concessi da Mourinho.I tifosi della Roma lo apprezzano e lo vogliono in campo, ma anche quelli della Lazio. Ai microfoni di 'Radiosei 98.1', l'ex attaccante biancoceleste e tifoso laziale, ha parlato del vice-Immobile ideale da prendere a gennaio sul mercato: "Lapadula? Io andrei a prendere di corsa Borja Mayoral. Credo, da esterno, che Mourinho abbia sbagliato completamente la valutazione su questo calciatore”. Lo spagnolo, di proprietà del Real Madrid e obiettivo della Fiorentina per gennaio, sta raccogliendo sempre più consensi.