Giordano difende Fonseca: “C’è un accanimento eccessivo verso di lui”

L’ex laziale Bruno Giordano, ai microfoni di TMW Radio, ha commentato il derby di venerdì scorso soffermandosi soprattutto sulla posizione di Fonseca sulla panchina della Roma. Queste le sue parole: “Anche se la Roma dovesse arrivare quarta ci sarebbero dei dubbi sulla guida tecnica, io non ne vedo il problema. Fonseca ha sbagliato solo il derby, è nel trend della scorsa stagione. La Roma è quarta, ha pagato una situazione di Dzeko incerta derivante dal mercato, non capisco come possa essere messo in croce. In campo nel derby ci vanno i giocatori, hanno dei limiti con le grandi squadre. Puoi anche perdere, ma non in quel modo. La Roma con le grandi squadre da un anno fa fatica a vincere. Lo scorso anno sono arrivati quinti, forse è sbagliato il modo di perdere, ma c’è un eccessivo accanimento su questo allenatore”.

Dunque rinnoveresti il contratto di Fonseca?

La società può fare quello che vuole, è una questione di obiettivi. Se l’anno prossimo arriva un altro allenatore non sarebbe una bocciatura se dovesse arrivare quarto. In quel modo sarebbe qualcun altro a doversi interrogare, dipende dall’obiettivo che aveva ad inizio stagione la Roma. Credo che in molti avrebbero messo la firma a inizio stagione.