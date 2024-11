Giordano: “De Rossi non meritava l’esonero. Totti di nuovo in campo? Mi auguro di no”

Bruno Giordano è tornato a parlare di Roma e della Roma. L'ex calciatore della Lazio lo ha fatto durante un'intervista rilasciata al podcast More Touchy Show nella quale si è espresso in merito all'esonero di De Rossi: "Non lo meritava. Non si manda via un allenatore dopo quattro giornate. Avrebbe avuto bisogno di più tempo". Giordano ha poi concluso parlando del possibile ritorno in campo di Francesco Totti: "Mi auguro che non vada al Como. Ha avuto una grande carriera, giocare uno o due partite non gli porterebbe niente".