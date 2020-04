Giocatori della Roma si allenano nei giardini a Casal Palocco: ecco come stanno le cose

Nessun calciatore della Roma si sta allenando all’esterno delle proprie case o sui prati di Casal Palocco supportato da un preparatore dello staff di Fonseca. Sembra una precisazione inutile, se non fosse che nelle ultime ore stanno circolando in rete una foto di Diego Perotti che cammina su un marciapiede con una divisa da allenamento e un video girato da due tifosi bianconcelesti in un furgoncino che urlano “Forza Lazio” a tre ragazzi che si allenano sui prati di via Gorgia di Leontini, nel quartiere dove ci sono le ville di alcuni dei calciatori della Roma.

FAKE – Il materiale condiviso a raffica su alcune pagine di tifosi della Lazio, è però pieno di pecche: quello nella foto è sì Diego Perotti, ma con i pantaloncini della stagione 2017-2018 (quella della semifinale di Champions, ma era anche il kit indossato da Totti nella sua ultima partita nel maggio 2017) e quindi di due anni fa. Un aneddoto non da poco per chi invece ha a disposizione ogni anno materiale nuovo e più performante a disposizione. Nel video invece non si riconosce nessuna delle tre persone inquadrate (una sola indossa i pantaloncini della Roma, molti romanisti hanno riconosciuto chi Karsdorp, chi l’ex preparatore Norman) rendendo impossibile ogni accostamento ai calciatori giallorossi intenti ad allenarsi in questi giori. Sicuramente non si tratta né di Nuno Romano né di Maurizio Fanchini, che stanno seguendo la preparazione fisica in casa (e la Roma ha spedito materiale a tutti) tramite videochiamate. Come se non bastasse, Fonseca non ha mai dato ordine ai propri preparatori atletici di andare presso le case di ognuno dei giocatori (non tutti abitano a Casal Palocco) per seguirli personalmente negli allenamenti, contravvenendo inoltre a tutte le normative e le limitazioni previste dal Dpcm attualmente in vigore per l’emergenza coronavirus. A maggior ragione su dei terreni sconnessi come quelli di un “parco” pubblico (in realtà si tratta di una lunga isola verde che funge da spartitraffico tra due corsie), mettendo in pericolo gli stessi calciatori con gli infortuni. I tifosi della Lazio sui social hanno cercato di avvalorare la veridicità del video – senza però riuscire a fare i cognomi dei calciatori presumibilmente impegnati ad allenarsi all’aperto – facendo notare che il conducente del mezzo indossa dei guanti. Che però sono un dispositivo di protezione individuale obbligatorio in tantissimi lavori già prima dell’emergenza.