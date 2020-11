Gigi Proietti ricoverato d’urgenza per problemi cardiaci: condizioni gravissime

Gigi Proietti è stato ricoverato d’urgenza presso una nota clinica romana per problemi cardiaci. Le sue condizioni sono molto gravi e, come riporta “Il Messaggero”, al momento Proietti si trova nel reparto di terapia intensiva. L’attore romano era ricoverato in ospedale da circa due settimane, ma in serata il suo stato di salute è peggiorato. Assieme a lui ci sono la moglie e le due figlie.

In passato Gigi Proietti aveva accusato dei problemi al cuore. Nel 2010 venne ricoverato nell’unità di terapia intensiva coronarica dell’ospedale San Pietro, ma fortunatamente la situazione si risolse, tanto che l’attore, noto tifoso della Roma, trovò la forza di scherzare sulla vicenda già nei giorni successivi alla degenza, che lo stesso Proietti cercò di tenere nascosta.

Le sue condizioni non parrebbero quindi legate al Covid. Proprio della pandemia aveva parlato tempo fa Proietti, invitando i più anziani a rimanere a casa: “Ne abbiamo visti di momenti difficili, ma vedrete che supereremo anche questo“, aveva dichiarato di un video. L’augurio che ora tutti facciamo a Gigi, naturalmente, è che possa superare questo problema.