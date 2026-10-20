Giuseppe Giannini ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'ex capitano della Roma ha parlato della sfida di Champions di questa sera e del momento di forma dei giallorossi: "Certamente la squadra premerà sull’acceleratore fin dai primi minuti per stordire l’avversario e costringerlo sulla difensiva e all’errore. Sarà importante gestire bene anche gli ultimi minuti, perché come ha insegnato la gara col Real quando subentra un po’ di stanchezza si rischia". Di seguito le sue parole:

Senza Dybala fuori per due settimane pensa che la Roma possa accusare contraccolpi? “Tutti riconosciamo il valore di Paulo, e sappiamo quanto può dare alla Roma. Ora però bisogna guardare al presente e io personalmente punto su Soulé, che sta crescendo e dimostrando che non è solo un giovane che gioca in fascia ma è uno che si accentra, che entra nel campo perché ha sicurezza dei proprio mezzi. Io punto su di lui”.

Yaya Tourè, tecnico della Slovan, dice di avvertire sensazioni positive in vista di questa sera... “Lo ricordo una volta in allenamento quando il Manchester City era guidato da Roberto Mancini. Vedremo che sensazioni avrà nel dopo gara…”.

Pellegrini ha arretrati di piacere: ora è arrivato il suo momento. "Me lo auguro, perché dopo aver smaltito l'infortunio Lorenzo può dare tanto a questa squadra. Rilanciarlo appieno in Champions potrebbe essere importante per lui. E’ un uomo d’esperienza e di sicuro affidamento”.

Tra i giovani della Roma in copertina, chi l’ha sorpresa di più? “Lulli è davvero una novità, Pisilli lo conosciamo. Sono profili molto interessanti. E fa bene Gasp a centellinarli per farli crescere gradualmente e lasciarli sereni”.