In occasione dell'intitolazione del Giardino 'Nils Liedholm', Giuseppe Giannini ha avuto modo di parlare con i giornalisti presenti ricordando il tecnico svedese, morto nel 2007. L'ex capitano della Roma si è poi soffermato sul momento difficile che sta vivendo Lorenzo Pellegrini. Dopo aver presenziato all'evento, Giannini è tornato poi a Trigoria pubblicando uno scatto sui propri profili social accompagnata da una frase eloquente: "Casa mia". Queste le sue parole:

Su Liedholm "Questa scelta di dedicare un punto importante di Roma a Liedholm sia bellissima. È stato un punto di riferimento per tutti in quel periodo. Sono state dette tante parole: che era carismatico, simpatico, sapeva gestire i campioni. Io ho avuto la fortuna di essere stato lanciato da lui, poi ero quello che si allenava di più con lui, perché quando gli altri andavano via io restavo con lui e lanciavamo la palla a 30/40 metri. Era una sfida per migliorare e una volta finita chiamava Giorgio Rossi per farsi fare il massaggio. Questo per far capire chi era Mister Liedholm. Io non posso che ricordarlo sempre, è riuscito a far migliorare tantissimi giocatori".

Su Pellegrini. "Credo che sia la carriera dei grandi ragazzi che si assumono responsabilità importanti. Lui lo sa, sa anche gestirle perché riesce sempre a rispondere sul campo. È normale che ogni tanto non riesca a essere all'altezza ma ci sta".

Le critiche sono ingenerose? "Non lo so, io credo che a quei livelli, soprattutto per lui ma anche per me all'epoca, le critiche sono relative. Dipende poi dal carattere e dalla personalità e lui ne ha tanta. Risponderà sul campo, come ha sempre fatto".