Giannini, niente pronostico per il derby: “La Roma ha bisogno di nove punti”

Giuseppe Giannini in un'intervista a Il Messaggero ha parlato del derby della Capitale in programma la prossima settimana: "La Roma ha bisogno di nove punti, basta. Prenderli tutti e nove sperando che la Juve sbagli". Il Principe ha poi parlare del suo amore per i colori giallorossi: "Oggi vado ancora allo stadio. Mi piace sempre andarci. E fino a Roma-Parma ho sempre pagato, poi ho scoperto che c'è un settore speciale per gli ex calciatori. Da piccolo andavo con mio zio, lasciavamo la macchina in un campetto vicino via dei Gladiatori. L'Olimpico è casa, arrivi a conoscere anche i fili d'erba, ma non è mai come la volta precedente".