Giannini: “Mourinho ha esperienza per gestire una piazza importante come Roma”

L'ex capitano giallorosso ha elogiato lo Special One dopo le tante critiche ricevute settimana scorsa

Giuseppe Giannini, storico capitano della Roma, è intervenuto durante la cerimonia di cosegna dei Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici 2022/2023. Queste le parole del 'Principe' su José Mourinho: "Sai di essere sempre giudicato e puoi passare da un opposto all'altro. Bisogna essere equilibrati e avere esperienza, Mourinho ne ha tantissima. Sono personaggi che hanno vissuto tante cose e hanno esperienza per gestire piazze importanti come Roma o Napoli”. L'ex calciatore giallorosso ha elogiato lo Special One dopo le tante critiche ricevute settimana scorsa e le voci su un possibile esonero.