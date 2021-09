Giannini: “Mourinho è riuscito subito a entrare nella testa dei giocatori”

Ha parlato l'ex capitano della Roma, dicendo la sua su vari temi, fra cui la fascia a Lorenzo Pellegrini

Lo storico capitano giallorosso, Giuseppe Giannini, si è concesso un’intervista al sito ufficiale del club giallorosso. Questa una parte delle sue dichiarazioni:

Le ha viste queste prime sei partite stagionali? “Quando gioca, la vediamo, certo. È partita bene, è stata anche agevolata da un calendario non difficilissimo. Ma le gare, comunque, vanno vinte e non è mai scontato. Ha sfruttato bene le occasioni. Quella di domani a Verona, ad esempio, può essere una partita da tre punti. Se gioca con quell’attenzione, quella determinazione mostrata fino ad ora”.

Mourinho sembra già padrone della situazione “Non mi aspettavo un impatto così. È riuscito subito a entrare nella testa dei giocatori. È la sua dote più importante da allenatore. È un personaggio carismatico. Dalla prima conferenza stampa si è rivelato subito un punto di riferimento. Dopo Totti e De Rossi, avere un punto di riferimento come lui è importante e fa piacere ai tifosi”.

Da allenatore, è più importante portare i giocatori dalla parte propria, mostrando leadership, o badare soprattutto all’aspetto tattico? “L’empatia che si può avere all’inizio è fondamentale, ma conta anche l’aspetto tattico. È importante conoscere i propri calciatori, sia moralmente, sia tecnicamente. E in base a questo, poi, adattare la qualità dei singoli per unirle in un collettivo. Mourinho già è riuscito a fare un bel lavoro”.

Anche se sono passati 40 anni dal suo esordio e 25 dal suo addio, nessuno l’ha mai dimenticata. “Vero. Avverto sempre grande affetto nei miei confronti. Per uno che ha giocato per tanti anni nella Roma, fa piacere essere ancora riconosciuto, apprezzato. Questo è quello che rimane impresso in me. L’affetto e stima che la gente ha nei miei confronti”.

Si rivede un po’ in Lorenzo Pellegrini? È un accostamento che si legge sempre più spesso. “Non è giusto fare paragoni, come ha detto lo stesso Mourinho nella prima conferenza stampa. Diciamo che sicuramente ci accomuna il modo di giocare. All’inizio anche io, come lui, svariavo molto e facevo la mezzala agendo lungo tutto il fronte, senza dare grossi punti di riferimento. Con il tempo mi sono specializzato da regista”.

E da ex capitano, apprezza la fascia sul suo braccio? “Mi piace, sì. È giusto che sia lui il capitano. La fascia ti matura e ti responsabilizza. Da quando è stato designato leader, sta trovando una sua dimensione importante all’interno del gruppo. Tutti gli riconoscono di essere un punto di riferimento. Lo cercano. In campo e fuori. Come succedeva a me, da capitano della Roma”.