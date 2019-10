Giannini: “Mai preso in considerazione dalla Roma. Credo in Fonseca”

Giuseppe Giannini, ex capitano della Roma, ha rilasciato un’intervista a calciomercato.it parlando del presente e del futuro della società giallorossa. Queste le parole dell’ex centrocampista, passato nel suo ultimo periodo da calciatore anche allo Sturm Graz, squadra della città dove la Roma giocherà stasera contro il Wolfsberger:

Stasera la Roma sarà impegnata in Europa League contro gli austriaci del Wolfsberger. Avversario alla portata, come del resto le altre del girone…

“In effetti la Roma è una delle candidate a qualificarsi, anche se non bisogna sottovalutare nessun avversario”.

In questo inizio di stagione che Roma stai vedendo?

“C’è attesa e curiosità per questa squadra. È in fase di costruzione. La crescita potrebbe essere rallentata dagli infortuni”.

Fonseca è l’allenatore giusto?

“Credo di sì. Lui ha fatto bene in Ucraina. Certo, il destino di un allenatore è sempre legato ai risultati”.

Può arrivare in Champions League questa squadra?

“Può giocarsi il quarto posto con Atalanta, Lazio e occhio anche alla Fiorentina. Non deve però perdere altri punti, altrimenti subentra la critica, la negatività, lo sconforto e tutto diventa più difficile qui a Roma”.

Pensi che la dirigenza abbia allestito una rosa all’altezza?

“Sì, i due arrivi finali hanno alzato l’asticella soprattutto sotto il profilo dell’esperienza. Certo, Smalling è rientrato da poco, Mkhitaryan si è infortunato, così come Pellegrini. Si dovrà giocare sull’entusiasmo degli altri giovani”.

A proposito di giovani. Un giudizio su Zaniolo, da molti considerato un potenziale top player…

“Lo vedo bene, ma va giudicato pian piano. Al momento non è completo, deve ancora maturare, fare esperienza, ha bisogno di altri esami. Ha delle potenzialità importanti, ma non lo considero un fenomeno come è stato detto da alcuni”.

Tu sei stato un simbolo della Roma, dove hai militato per 15 anni. Che effetto ti fa vedere questo club senza Totti e De Rossi?

“Il calcio moderno è questo. Il Milan è stato per molti anni senza Baresi e Maldini, Bergomi è fuori dall’Inter. Ormai le società sono diventate aziende in cui c’è poco spazio per i sentimenti”.

Quindi in questa Roma non c’è spazio per Giannini?

“Di spazio ce ne sarebbe molto a Trigoria! Scherzi a parte, non sono mai stato preso in considerazione e credo che non succederà mai”.

Perché?

“Non lo so, forse è il destino. Preferisco non pensarci”.