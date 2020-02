Giannini difende Pellegrini: “Lorenzo deve reagire, ha le qualità per fare la differenza”

Lorenzo Pellegrini sta attraversando probabilmente uno dei peggiori periodi alla Roma. Il numero 7 sta vivendo un momento negativo così come tutta la squadra. Questo pomeriggio Giuseppe Giannini ai microfoni di CentroSuonoSport ha voluto difendere pubblicamente il centrocampista. Queste le parole dello storico capitano giallorosso:

“Lorenzo deve reagire, perché ha le qualità per fare la differenza. Ci sono passato anche io, non deve dar retta a nulla, deve pensare ad allenarsi e andare avanti. Sono stati contestati campioni come Totti, Pruzzo, Bruno Conti e altri. Ci sta di attraversare un periodo negativo, è fisiologico, ma alla fine se sei tignoso, sei costante e stai sul pezzo, ci si rialza e si torna ai livelli di prima. Pellegrini ha bisogno di supporto, perché ha qualità evidenti. Chi gioca nella Roma deve esser forte anche in questo, deve assorbire le cose negative e quelle positive. Non bisogna piangersi addosso e non credo al pericolo che dieci, cento, mille messaggi sui social, possano annichilire un calciatore. Non deve autocommiserare e risalire la china con orgoglio e qualità”.