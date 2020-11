Giannini: “Campionato equilibrato, la Roma può puntare allo scudetto”

“La Roma può puntare allo scudetto”. Giuseppe Giannini non ha dubbi. L’ex numero 10 e capitano romanista ha raccontato le sue impressioni sul campionato in corso. Queste le sue parole: “Il campionato è così equilibrato che una squadra come la Roma può puntare anche allo scudetto – ha detto a tmw -. La Juve stenta, l’Inter alterna il Napoli idem. Il Milan è costante e la Roma è su quella falsariga. Ha un’identità di gioco, un’idea, e giocatori che si conoscono. Può puntare al titolo”.