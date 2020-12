Gianni Morandi: “Roma, che manita al mio Bologna. Sarà contento mio figlio…” – FOTO

“Oggi, purtroppo il mio Bologna è stato strapazzato dalla Roma, con cinque gol, una brutta “manita”…

Sarà contento mio figlio Marco, romanista sfegatato!”. Il commento dispiaciuto è di Gianni Morandi, noto tifoso della squadra allenata da Mihajlovic. Il cantante ha pubblicato un post su Facebook in cui racconta il suo triste pomeriggio davanti alla tv, immortalato anche con una mascherina ufficiale del club. Morandi è seguitissimo su tutti gli account social: su Facebook raccoglie oltre 3 milioni di followers e il post su Bologna-Roma in tre ore ha raccolto 15 mila reazioni e oltre trecento commenti. Basteranno per fargli dimenticare questo brutto pomeriggio?