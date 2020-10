Gianluca Rocchi incontra la Roma a Trigoria: riunione con i giocatori per spiegare il regolamento

L’ex arbitro Gianluca Rocchi, oggi Consulente delle relazioni istituzionali della Commissione Arbitri Nazionale, ha incontrato questa mattina a Trigoria la Roma per un confronto approfondito sul nuovo regolamento arbitrale. Come riporta Sky Sport, Rocchi si è intrattenuto con i giocatori giallorossi prima dell’allenamento e ha avuto anche uno scambio di battute con il capitano romanista Edin Dzeko. L’incontro è durato circa un’ora, nella quale il nuovo regolamento è stato illustrato con una presentazione video. Il meeting con la Roma è solo uno dei tanti che l’ex arbitro sta facendo per i centri sportivi di tutta Italia.