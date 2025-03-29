Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Sky al termine del match perso contro la Roma. Queste le sue parole:

Dopo le due indecisioni iniziali avevate preso le misure alla Roma. "Secondo me sì. Un'occasione è stata su una ripresa del gioco bassa, dove abbiamo sbagliato la scelta. Poi la partita è stata molto equilibrata. Ho qualche dubbio sul gol, sul corpo a corpo di Dovbyk. Baschirotto stava correndo in protezione della palla, poi è rimasto in mezzo ai due. E' comunque un'azione pericolosa. L'arbitro ha deciso così, ma mi pare che la partita fosse equilibrata a cospetto di una Roma con il morale alto. Nutro qualche dubbio. Non so se a parti invertite non lo avrebbero fischiato. Si può anche fischiare".

Che risposta ha avuto sull'atteggiamento? "La squadra ha fatto una buona gara, attenta e determinata. Abbiamo commesso qualche errore, ma fa parte della gara. La squadra ha fatto una buonissima gara, mi dispiace profondamente perché avremmo potuto portare a casa un risultato positivo. Mi sembra una sconfitta immeritata nei 95 minuti. Che la Roma abbia qualità e sia forte, con grande autostima, è fuori discussione, ma potevamo portare a casa un risultato utile".

Quale è il vostro livello di autostima? "Oggi era buono. Ora bisogna resettare e ripartire, dopo cinque sconfitte è un lavoro psicologico. Siamo lì a lottare, devi avere la consapevolezza che ci sono queste partite e questi inciampi. Il calendario è difficile per noi, ma anche per gli altri. Dobbiamo rialzarci, ora la delusione c'è ma dobbiamo rialzarci e ripartire".

Nelle ultime sette partite avete segnato solo in due: è preoccupato? "No. Se avessimo fatto più gol avremmo fatto qualche risultato in più, ma non sono preoccupato. Sono consapevole che questa lotta per raggiungere l'obiettivo è dura, per noi e per gli altri. Fino a quando la squadra dà buone risposte sul piano nervoso e dello spirito... non è una squadra piatta".

Come sta provando a stimolare gli altri giocatori nel fare gol? "Abbiamo bisogno di qualche gol di qualche centrocampista o difensore, di sfruttare una palla inattiva in più. Cose che, sommate, possono fare la differenza. Nel reparto offensivo tra le ali e Krstovic abbiamo 20 gol. Avessimo subito qualche gol in meno avremmo qualche punto in più e ora staremmo a lavorare sui dettagli. Mi interessa poco, non è risolvibile praticamente".

GIAMPAOLO A DAZN

Venite penalizzati dalla differenza di qualità nei metri decisivi del campo? "Veniamo penalizzati dall'azione che ha portato al gol la Roma. Per me si poteva fischiare fallo ai danni di Baschirotto, così non è stato però la squadra ha giocato con spirito e convinzione. Sì, ho rivisto l'episodio. Il difensore corre difendendo la porta, è preso in mezzo ai due e subisce una spallata. Non so se a parti invertite non l'avrebbero fischiate. Baschirotto è due metri, sta tutti i giorni in palestra, peserà 90kg. Non è un difensore che si butta... ci può stare il fallo. Fosse stato furbo l'avrebbe accentuata rimanendo per terra. Lì non c'è furbizia".

La squadra crea ma non realizza. "La squadra ha giocato con spirito e convinzione, atteggiamento giusto. Al cospetto di un avversario chiaramente più forte e che veniva da 10 vittorie e 3 pareggi. Noi da 4 sconfitte ma la squadra ha giocato, non posso rimproverare quasi nulla. Una squadra che ha sudato, è stata in gara e ha lottato. Ci sono cose che poi nella partita vanno oltre le nostre possibilità. C'è grande rammarico perché all'80' subiamo un gol evitabile. Ci dispiace profondamente, ora dobbiamo smaltire la delusione".

Non potete dipendere solo dai gol di Krstovic. "È chiaro che se avessimo qualche gol in più di centrocampisti e difensori avremmo qualche punto in più che ci farebbe parlare in maniera diversa. Andare a cercare questi dettagli... possiamo dire poco, non risolvi parlando. Adesso sono cose di cui mi interessa poco, bisogna sudare, poi al 90' se la Roma è stata più brava gli strigeramo la mano".