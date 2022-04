Giampaolo: “Dossier sugli arbitri della Salernitana? Manca un rigore per Miki”

L'allenatore della Sampdoria, prossima avversaria dei granata, ricorda il penalty non concesso all'armeno della Roma

Prima della partita contro la Salernitana della sua Sampdoria, Marco Giampaolo ha parlato come di consueto in conferenza stampa, ma è soprattutto a margine dell'evento al "Secolo XIX" che il tecnico blucerchiato ha parlato di quello che si aspetta ponendo l'accento sul tema degli arbitri. I granata, infatti, hanno presentato un dossier sugli errori subiti, mettendoci anche quelli della gara dell'Olimpico, vinta in rimonta dalla Roma per 2-1, e che ha indispettito soprattutto il direttore sportivo, Walter Sabatini.