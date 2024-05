Dybala, De Rossi lo sostituisce dopo 28 minuti e partecipa alla festa in ritardo

Preoccupazione in casa Roma per la situazione che ha visto protagonista Paulo Dybala sul finale di partita. L'argentino aveva recuperato per la sfida di stasera ed è subentrato al posto di Baldanzi al 63'. Dura esattamente 28 minuti la gara dell'argentino perchè De Rossi opta nuovamente per un cambio al 91'. Inizialmente il destinato ad uscire era Romelu Lukaku dopo una gara dispendiosa, ma dopo qualche attimo di esitazione anche Paulo viene sostituito e torna in panchina con una smorfia in volto che non lascia ben sperare. Non è ancora chiaro se si tratti di un vero e proprio infortunio o di un cambio tattico improvviso per dare maggiore fisicità alla squadra inserendo Kristensen. L'ex Juve, inoltre, non era in campo con i compagni al termine della partita per fare il giro di campo e salutare l'Olimpico per l'ultima volta in questa stagione. Il campione del mondo è, infatti, arrivato in ritardo sul campo per la festa dopo che si era trattenuto negli spogliatoi. Ai microfoni di DAZN De Rossi ha spiegato il motivo della sostituzione: “Dybala stava benissimo ma non aveva più di mezz'ora. L'ho sostituito per un discorso tattico. Ho voluto mettere Kristensen perché ha più centimetri”.