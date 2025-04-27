Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro l'Inter. Queste le sue parole:

Cosa vuol dire essere all’altezza della Roma? “Il mio obiettivo personale non conta. Conta la Roma e la squadra. Abbiamo la responsabilità di fare un gran lavoro, costruire un club. Io credo molto nella forza dell’organizzazione”.

Come vi fa sentire che quel settore sia vuoto oggi? “Siamo tristi, conosciamo l’importanza dei tifosi. Il calcio senza tifosi non è calcio. Per noi è fondamentale. È un peccato che oggi non ci siano. Paghiamo per una minoranza di tifosi, non penso sia la strada giusta. Sono sempre con noi e saranno al nostro fianco, nel nostro cuore”.

Rimpianti per la prima parte di stagione? Forse si poteva prendere Ranieri prima? “Claudio è la persona giusta, non pensiamo al passato. Non abbiamo paura, abbiamo freschezza, dobbiamo continuare così. Sono gli ultimi momenti di Ranieri come allenatore e questo deve essere una forza in più. Vogliamo che sia un gran finale di stagione”.