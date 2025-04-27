Le parole del ds giallorosso: "Il calcio senza tifosi non è calcio. Per noi è fondamentale. È un peccato che oggi non ci siano. Sono gli ultimi momenti di Ranieri come allenatore e questo deve essere una forza in più"

Redazione
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VIDEO - Ranieri: "Con Ghisolfi pensiamo al futuro. Allenatore? Non è una priorità"

Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro l'Inter. Queste le sue parole:

Cosa vuol dire essere all’altezza della Roma? “Il mio obiettivo personale non conta. Conta la Roma e la squadra. Abbiamo la responsabilità di fare un gran lavoro, costruire un club. Io credo molto nella forza dell’organizzazione”.

Ghisolfi Bologna v AS Roma - Serie A

Come vi fa sentire che quel settore sia vuoto oggi? “Siamo tristi, conosciamo l’importanza dei tifosi. Il calcio senza tifosi non è calcio. Per noi è fondamentale. È un peccato che oggi non ci siano. Paghiamo per una minoranza di tifosi, non penso sia la strada giusta. Sono sempre con noi e saranno al nostro fianco, nel nostro cuore”.

Rimpianti per la prima parte di stagione? Forse si poteva prendere Ranieri prima? “Claudio è la persona giusta, non pensiamo al passato. Non abbiamo paura, abbiamo freschezza, dobbiamo continuare così. Sono gli ultimi momenti di Ranieri come allenatore e questo deve essere una forza in più. Vogliamo che sia un gran finale di stagione”.

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