Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del derby contro la Lazio. Queste le sue parole:

Sulla scelta di Pellegrini. Lo possiamo ritenere in uscita o resterà qui? "Voglio parlare solamente della partita, niente è più importante di questo. Lorenzo è il nostro capitano, un figlio di Roma, spero che stasera giocherà una grande partita e guiderà la squadra alla vittoria".

Dybala è fondamentale per questa squadra, avete in mente di parlare con lui del suo futuro? "Sì, parliamo con lui e con il suo procuratore. Siamo allineati. Paulo è importante per noi. Posso dire che non c'è niente di speciale, anche per lui stasera è importante e spero che farà vivere emozioni ai nostri tifosi".

Non c'è il rischio che Ranieri possa rimanere anche l'anno prossimo? "Lo spero, a me non piace parlare di altri allenatori. Sta facendo un grande lavoro, per me è una fortuna incredibile lavorare con lui. Spero che lui stasera sarà ispirato".

Si è parlato di Frattesi, vi piace? "Non voglio commentare le voci di mercato, ancor di più stasera. Frattesi è un buon giocatore e figlio di Roma ma stasera la partita è più importante".