Ghisolfi: “Stiamo cercando il nuovo allenatore. Ancelotti? Ora c’è Ranieri”

Come affrontate il Milan e con quali aspettative? "La Coppa è molto importante perché siamo in ritardo in campionato, perché la Coppa Italia fa parte della tradizione della Roma e perché vogliamo rendere i tifosi orgogliosi. Questa sera è una tappa importante contro una grande squadra, serve intensità e penso che siamo pronti".

È importante anche per la qualificazione alle coppe europee. "Sì, come ho detto, siamo in ritardo in campionato quindi la Coppa è un cammino che può aiutare per questo obiettivo".