Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio del derby contro la Lazio. Queste le sue parole:

L’ultimo derby di Ranieri. Che ruolo avrà? “Si, Claudio sta facendo un ottimo lavoro. Una figura importantissima. Sarà un consigliere sportivo, vicino a me e alla proprietà. Vogliamo una dirigenza che lavori insieme”

Che consigli vi ha dato per l’allenatore? “Cerchiamo un allenatore che avrà la stessa passione per il nostro progetto. Un progetto grande, con il nuovo stadio nel 2028. Il centenario del 2027. Cerchiamo qualcuno che avrà queste vibrazioni. Deve esserci un allineamento tra me, Claudio e la società. Ne sono rimasti pochi, stiamo valutando le ultime scelte. Ancora non vi dico il nome”

Un giudizio su Dovbyk? Su Saelemaekaers, cercherete di tenerlo? “Dovbyk per me è al 50% del suo potenziale. È una cosa fantastica, quando sarà al 100% sarà il migliore attaccante della Serie A per 3 anni. Alexis sta bene a Roma e noi vogliamo tenerlo, anche lui vuole restare qui”