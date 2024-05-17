Florent Ghisolfi è pronto a prendersi la Roma. Manca ancora l’annuncio ufficiale, ma salvo colpi di scena, sarà lui il successore di Tiago Pinto. In queste ore i Friedkin stanno aspettando che si sistemino gli ultimi dettagli col Nizza e poi inizierà una nuova era. De Rossi è stato confermato ed ha già iniziato a fare le prime richieste. In privato alla società ma anche pubblicamente. Servono giocatori di gamba in grado di saltare l’uomo e che siano in grado attaccare la profondità. Senza fare troppi giri, è chiaro che l’attacco sarà rivoluzionato. Azmoun non sarà riscattato e Lukaku è pronto all'addio. Per il 4-3-3 ‘derossiano’ servono anche ali di qualità. Nell’ultimo mercato effettuato a Nizza, Ghisolfi ha portato in Francia ben tre attaccanti (tutti sotto i 26 anni) esterni spendendo quasi 30 milioni di euro. Il grande colpo è stato Jeremie Boga che ha collezionato 5 gol e 5 assist in Ligue 1. L’agenzia che cura gli interessi dell’ex Atalanta è la stessa di Federico Chiesa e di Simon Banza. Il primo è un pupillo di DDR, ma ad oggi è difficile immaginare un suo arrivo a Trigoria senza Champions League. Il secondo gioca al Braga ed è il vice capocannoniere del campionato portoghese. Conosce già Ghisolfi dai tempi del Lens ed è stato proposto. Il futuro ds giallorosso lavora molto con i giocatori giovani e ha contatti con procuratori che hanno nel proprio roster calciatori forti provenienti dall'Africa. Moffi è stato uno dei suoi migliori colpi: il centravanti quest’anno ha raggiunto la doppia cifra col Nizza. Il suo procuratore è tra i più importanti in giro per l'Europa e ha moltissimi talenti: Saka, Balogun, Nketiah, Lavia e Sancho.

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Un’altra agenzia con la quale Florent ha ottimo rapporti è la ‘classicosports’: al Nizza ha portato per 12 milioni di euro Alexis Beka-Beka. Centrocampista classe 2000 che ora è fuori a causa di depressione dopo aver minacciato di suicidarsi nel settembre del 2023. Gli agenti del francese hanno proposto Bafodé Diakité: terzino destro di spinta che potrebbe dare una mano alla Roma dopo anni di scelte sbagliate in quel ruolo. Servirà una rivoluzione totale, non solo davanti e per questo Daniele ha chiesto che vengano rinforzati più ruoli. Tornando all’attacco un altro nome che piace è quello di Zhegrova. Ala del Lille che viene valutato circa 15 milioni. Conosce già Roma ed è appassionato del rap italiano: su Instagram segue il rapper Gemitaiz che è un grande tifoso giallorosso. Ad oggi il miglior colpo di Ghisolfi è stato Openda. L'attaccante, oggi al Lipsia, è stato scovato grazie al suo lavoro di scouting. Stessa metodologia che sarà usata anche a Roma con il nuovo centravanti che probabilmente non sarà un grande nome, ma un giovane prospetto. Il sogno a centrocampo è Kepren Thuram: centrocampista del Nizza con il contratto in scadenza nel 2025, ha 23 anni e potrebbe essere il giocatore box to box che vuole De Rossi. Servono circa 20 milioni, il ds francese lo conosce molto bene ed ha gli stessi agenti di Fofana. Altro colpo firmato Ghisolfi ai tempi dei Lens.

Ghisolfi, lo staff e come lavora il futuro ds della Roma

I Friedkin sono rimasti colpiti dae il suo modo di lavorare. Queste erano state le sue parole il giorno della presentazione al: "Più che di grandi giocatori preferirei parlare di grande squadra. Inizieremo rafforzando l’unità di reclutamento, il settore scouting, lo staff della prima squadra, lo staff della formazione riserve e il modo in cui cerchiamo e inseriamo i giocatori”. È un direttore che non parla molto e questo aspetto piace alla proprietà americana. Porterà con se due uomini di fiducia che si occuperanno di prima squadra e della. Inoltre Fontes avrà una 'promozione'. Verrà fatto un grande lavoro sui giovani e sulle risorse interne, come aveva spiegato già un anno e mezzo fa in: "Più competenze abbiamo all’interno del nostro club, maggiori saranno le possibilità di raggiungere il successo”.